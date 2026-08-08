VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

Stefano Borghi ha commentato il discusso contatto in area di rigore tra Matteo Bovio e Randal Kolo Muani durante Inter-Juventus. Cosa sarebbe successo se questo intervento fosse accaduto in Juventus-Inter di campionato? Il telecronista commenta così: CONTINUA A LEGGERE