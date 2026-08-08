Il telecronista si è soffermato sull’intervento del difensore dell’Inter ai danni dell’attaccante della Juventus durante l’amichevole
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Stefano Borghi ha commentato il discusso contatto in area di rigore tra Matteo Bovio e Randal Kolo Muani durante Inter-Juventus. Cosa sarebbe successo se questo intervento fosse accaduto in Juventus-Inter di campionato? Il telecronista commenta così: CONTINUA A LEGGERE
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