Il telecronista si è soffermato sull’intervento del difensore dell’Inter ai danni dell’attaccante della Juventus durante l’amichevole

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

Stefano Borghi ha commentato il discusso contatto in area di rigore tra Matteo Bovio e Randal Kolo Muani durante Inter-Juventus. Cosa sarebbe successo se questo intervento fosse accaduto in Juventus-Inter di campionato? Il telecronista commenta così: CONTINUA A LEGGERE

Borghi

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