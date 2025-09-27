Intervenuto negli studi di Sky Sport, Aldo Serena , ex calciatore, ha parlato così prima di Cagliari-Inter di questa sera: "E' una partita interessantissima, il Cagliari finora è stato sorprendente: è una squadra quadrata. L'Inter è stimolata dal pari della Juve e da Milan-Napoli di domani che potrebbe dare la possibilità di arrivare a ridosso della vetta.

Lautaro? E' il condottiero e il punto di riferimento, non solo per il gol ma per come interpreta la partita: è fondamentale, stimola gli altri e l'Inter non può prescindere da lui. Racconto un aneddoto: ero alla Juve. Trapattoni era andato all'Inter, ma era cresciuto alla Juve: a Boniperti non era andata giù. Nelle ultime 4 eravamo dietro all'Inter e lui ci disse che ci avrebbe dato premio triplo se fossimo arrivati davanti. E ce la facemmo.