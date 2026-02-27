FC Inter 1908
Stefano Borghi, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato così l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League
Marco Astori
Stefano Borghi, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato così l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt: "Il Bodo è stato sottovalutato da tutti, però l'Inter è l'unica italiana che non ha reagito all'andata: a San Siro devi fare una partita in cui dovevi far vedere il furore messo da Juve e Atalanta.

Il Bodo è un'ottima squadra e nel primo tempo un po' la pressione a San Siro l'ha sentita: ma l'Inter non gli è andata al collo per tirarla giù. Poi puoi uscire, ma dovevi fare qualcosa in più. Io ho negli occhi la partita della Juve a Bodo: primo tempo in grande difficoltà ma poi la va a vincere perché il Bodo ti lascia il cambio di campo. E' arrivato troppo poco".

