Stefano Borghi , giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato così l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt: "Il Bodo è stato sottovalutato da tutti, però l'Inter è l'unica italiana che non ha reagito all'andata: a San Siro devi fare una partita in cui dovevi far vedere il furore messo da Juve e Atalanta.

Il Bodo è un'ottima squadra e nel primo tempo un po' la pressione a San Siro l'ha sentita: ma l'Inter non gli è andata al collo per tirarla giù. Poi puoi uscire, ma dovevi fare qualcosa in più. Io ho negli occhi la partita della Juve a Bodo: primo tempo in grande difficoltà ma poi la va a vincere perché il Bodo ti lascia il cambio di campo. E' arrivato troppo poco".