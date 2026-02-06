"Lautaro è sempre stato una attaccante da coppia, non ha mai giocato in una squadra che giocava col 9. Cosa particolarissima. Fin da quando emerge nel Racing ha avuto un partner, sempre diversi. Sempre stato un attaccante da coppia, sempre molto bravo nel suo percorso a trovare dinamiche ideali pur cambiando tipologia di partner, facendo bene lui e facendo far bene al partner. Io lo vedo com un attaccante incredibilmente totale e poi un capitano, un trascinatore. Argentina? Che capitale è avere Julian Alvarez e Lautaro Martinez".