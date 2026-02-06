FC Inter 1908
"Non si aspettava altro di veder cadere uno come Spalletti che sta facendo bene", commenta De Paola sul KO della Juve
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così del KO della Juventus in Coppa Italia:

"In molti non vedevano l'ora. Non si aspettava altro di veder cadere uno come Spalletti che sta facendo bene. Non è una fotografia negativa, ma dell'esistenza di un calcio diverso, che può ottenere lo scopo con un approccio diverso e chapeau anche a quello. Spalletti è uno che nel turbinio di parole che usa, spiega calcio.

Dopo un 3-0 del genere ha detto che la cosa difficile è spiegare ai giocatori cosa hanno sbagliato. E' un 3-0 molto bugiardo e spiegare ai giocatori questo è molto difficile. Aggiungo poi che se la squadra ha questa propensione offensiva, al primo cross puoi correre un rischio. E aggiungo ancora che da Conceicao, Locatelli, McKennie, Thuram vuole più cattiveria nella conclusione. Di occasioni ce ne sono state e non sono state sfruttate".

Napoli e Inter, chi rischia di più tra Genoa e Sassuolo?

"Il Napoli, perché De Rossi sta crescendo. E' un Genoa che può mettere un po' paura al Napoli".

