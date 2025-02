"Credo che il Milan abbia fatto la sua partita, l'Inter ti porta a chiuderti ha una capacità offensiva incredibile. Ha preso 3 pali uguali, poteva vincere tranquillamente. Il Napoli è più consapevole in questo, è felice di stare lì e ripartire. Il Milan ha avuto occasione di chiuderla, poi sono venute fuori le qualità dell'Inter. Magari i giocatori non sono al top, ma poi entrano comunque giocatori di un certo livello. Pavlovic-Thuram? Contatto molto al limite, la confusione l'ha creata l'arrivo di Theo che ha preso la palla e hanno messo lì il focus. Il pareggio per l'Inter è una sconfitta. Conte? Ha una fame di vittoria mai vista, un allenatore con quella voglia, vive male la sconfitta. Fa la differenza, anche solo mentalmente. A volte non ci parlava per 1-2 giorni per una sconfitta, la viveva male con se stesso. Stava in disparte e faceva fare allenamento agli altri per farci capire che la sconfitta non ci doveva stare".