Borja Valero ha convinto Conte: l’Inter pensa al rinnovo. TS: “A qualcuno fischieranno le orecchie…”

Da epurato a protagonista. Nessuno si aspettava un Borja Valero al centro del progetto di Antonio Conte. Eppure il centrocampista spagnolo, che domenica ha festeggiato le 100 presenze con la maglia dell’Inter, è riuscito con il lavoro a convincere il tecnico leccese.

“È diventato il giocatore esemplare, secondo Conte, per dedizione e capacità di seguire quello che vuole il tecnico” scrive Tuttosport. Borja Valero potrebbe addirittura restare in nerazzurro: il club sta valutando seriamente l’ipotesi rinnovo. Lo spagnolo, infatti, conosce il gioco di Conte e sa giocare in tutte le posizioni del 3-5-2 e del 3-4-1-2. “Un atteggiamento da premiare a mentre a qualcuno (Eriksen?) fischieranno le orecchie” conclude il quotidiano.