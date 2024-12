In un primo momento, sembrava che Bove si stesse allacciando gli scarpini. Ma sembra che non sia andata così

In realtà, dal video si vede chiaramente il centrocampista della Fiorentina accasciarsi in un primo momento, senza toccare i lacci delle scarpe, probabilmente già colpito da un giramento di testa. Poi però si rialza, fa una manciata di passi in maniera evidentemente scomposta e crolla a terra.