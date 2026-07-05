"E' l'unico allenatore della old generation che non ha avuto l'elasticità mentale di dare un assetto tattico alla squadra. Dubito sul campionato del Napoli. Pur avendo una rosa forte, non vedo un buon campionato. Non credo nel rilancio di Allegri. La squadra è forte, ma conta anche il manico".

Su Dybala

"Gli direi di non fare storie e firmare con la Roma, per diventarne un uomo simbolo. Quello che ha dato alla Roma lui è meno di quello che ha dato la Roma a lui. Si è ridotto l'ingaggio? Non cambia nulla, deve essere riconoscente con la Roma, con un tecnico che lo stima e un ambiente che lo ama".