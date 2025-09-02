"Mi baso su quello che ho visto nelle ultime partite e non solo. La Roma ha un impianto e una solidità dal girone di ritorno dell'anno scorso. Poi può succedere di tutto... Gasperini arrabbiato con Massara? Le discussioni ci sono sempre dentro una società, vedremo se saranno vere certe voci ma per me l'intelaiatura della Roma è all'altezza di quella del Napoli. Un gran mercato lo ha fatto la Juventus, non tanto sugli attaccanti, ma i campionati li vinci dietro prendendo meno gol, e Bremer è un grande ritorno. E Akanji per l'Inter è un altro pezzo da novanta".