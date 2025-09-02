FC Inter 1908
Braglia: “Inter, Akanji pezzo da 90. Ma dietro al Napoli ci vedo quest’altra squadra”

Simone Braglia, ex portiere, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni sul mercato delle big di Serie A
Marco Astori
Simone Braglia, ex portiere, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni sul mercato delle big di Serie A.

Dietro al Napoli chi vede?

"La Roma. Non cambio idea. A prescindere dal mercato, metto la Roma anche davanti al Napoli. Credo che il discorso legato a Milinkovic e Meret possa portare negatività nello spogliatoio".

E la Juventus non è davanti alla Roma?

"Mi baso su quello che ho visto nelle ultime partite e non solo. La Roma ha un impianto e una solidità dal girone di ritorno dell'anno scorso. Poi può succedere di tutto... Gasperini arrabbiato con Massara? Le discussioni ci sono sempre dentro una società, vedremo se saranno vere certe voci ma per me l'intelaiatura della Roma è all'altezza di quella del Napoli. Un gran mercato lo ha fatto la Juventus, non tanto sugli attaccanti, ma i campionati li vinci dietro prendendo meno gol, e Bremer è un grande ritorno. E Akanji per l'Inter è un altro pezzo da novanta".

Inter, Chivu già in bilico?

"Il rischio ci può stare. Se prendi Mancini o Spalletti ok, ma altrimenti darei tempo".

