Tra i tifosi, invece, la linea è che non bastano opzioni migliori: andava un po' rivoluzionata la rosa negli undici con cambiamenti più sostanziali

Marco Astori Redattore 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 21:32)

L'Inter ha subito rallentato alla seconda giornata: la sconfitta contro l'Udinese ha riportato alla luce tutti i dubbi sulla costruzione della squadra e non solo messi da parte dal roboante 5-0 al Torino all'esordio. Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport, fa il punto in casa nerazzurra dopo l'arrivo di Manuel Akanji, acquisto in difesa messo a segno nell'ultimo giorno di mercato.

"Difficile da dire se Chivu avrebbe preferito un altro acquisto, ma secondo me, volendo provare questo 3-4-2-1, un giocatore alla Lookman non gli sarebbe dispiaciuto. Ci sono due filoni di pensiero: il primo è quello della società, che dice di non aver ceduto nessuno dei giocatori importanti a differenza del passato e ha ringiovanito aggiungendo alternative importanti, quindi ritiene l'Inter migliorata.

Tra i tifosi, invece, la linea è che non bastano opzioni migliori: andava un po' rivoluzionata la rosa negli undici con cambiamenti più sostanziali. Il giudice sarà il campo ma vi ho descritto un po' l'ambiente Inter in questo momento".