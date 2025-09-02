FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sky – Società Inter convinta: si ritiene migliorata. E a Chivu non sarebbe dispiaciuto avere…

ultimora

Sky – Società Inter convinta: si ritiene migliorata. E a Chivu non sarebbe dispiaciuto avere…

Sky – Società Inter convinta: si ritiene migliorata. E a Chivu non sarebbe dispiaciuto avere… - immagine 1
Tra i tifosi, invece, la linea è che non bastano opzioni migliori: andava un po' rivoluzionata la rosa negli undici con cambiamenti più sostanziali
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

L'Inter ha subito rallentato alla seconda giornata: la sconfitta contro l'Udinese ha riportato alla luce tutti i dubbi sulla costruzione della squadra e non solo messi da parte dal roboante 5-0 al Torino all'esordio. Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport, fa il punto in casa nerazzurra dopo l'arrivo di Manuel Akanji, acquisto in difesa messo a segno nell'ultimo giorno di mercato.

Sky – Società Inter convinta: si ritiene migliorata. E a Chivu non sarebbe dispiaciuto avere…- immagine 2
Getty Images

"Difficile da dire se Chivu avrebbe preferito un altro acquisto, ma secondo me, volendo provare questo 3-4-2-1, un giocatore alla Lookman non gli sarebbe dispiaciuto. Ci sono due filoni di pensiero: il primo è quello della società, che dice di non aver ceduto nessuno dei giocatori importanti a differenza del passato e ha ringiovanito aggiungendo alternative importanti, quindi ritiene l'Inter migliorata.

Sky – Società Inter convinta: si ritiene migliorata. E a Chivu non sarebbe dispiaciuto avere…- immagine 3

Tra i tifosi, invece, la linea è che non bastano opzioni migliori: andava un po' rivoluzionata la rosa negli undici con cambiamenti più sostanziali. Il giudice sarà il campo ma vi ho descritto un po' l'ambiente Inter in questo momento".

Leggi anche
Champions League 25/26, la lista dell’Atalanta: presente Lookman
UFFICIALE – Inter, la lista per la Champions League 2025/26: un solo escluso

© RIPRODUZIONE RISERVATA