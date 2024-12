Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del futuro di Dybala e della lotta scudetto. "Penso che Ranieri faccia conto su Dybala, non credo che possa cederlo. La partita di Milano può essere decisiva in tal senso. Se fa vedere quanto visto col Parma ok. Per me però rimane un giocatore di cui la Roma non può fare a meno come tasso tecnico".