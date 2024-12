Mi sa che lui non ha capito, glielo devono spiegare: il Milan non è la Sammartinese, è una delle squadre più importanti al mondo. Caro Cardinale e caro Furlani, il Milan non è vostro: è della gente. Tu prendi il prestito e paghi, ma il Milan è dei tifosi: non è che tu stai in America a farti i cazzi tuoi. Il Milan è una roba seria, vieni a metterci la faccia e fai lavorare dei professionisti: non Furlani, che non sa dove girarsi e non conosce le leggende del Milan. Il Milan è storia e status, come ti stai comportando stai dimostrando di essere incompetente".