Olimpiadi Milano-Cortina, Sommer in veste di commentatore: “Il mio obiettivo è…”

"L'energia che ha questo stadio quando è pieno è davvero bella, sarà una grande esperienza per tutti gli sportivi", ha detto Sommer
Matteo Pifferi Redattore 

Momento speciale per Yann Sommer. Il portiere dell'Inter, infatti, commenterà stasera la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina per RSI, la TV svizzera.

Proprio ai canali social dell'emittente elvetica, Sommer ha raccontato le sue emozioni e sensazioni per il grande evento: "Non ho fatto tanto per prepararmi per questa cosa. Però, mi divertirò tanto a fare qualcosa di completamente nuovo per me.

Conosco bene San Siro, è sempre bello poter fare qualcosa di nuovo per i Giochi Olimpici. Sarà un'esperienza molto bella. L'energia che ha questo stadio quando è pieno è davvero bella, sarà una grande esperienza per tutti gli sportivi. Sono ovviamente più teso quando gioco, stasera mi divertirò e sono tranquillo. Voglio che la gente alla tv senta quello che percepisco di solito io allo stadio, è questo il mio obiettivo"

