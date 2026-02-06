Momento speciale per Yann Sommer. Il portiere dell'Inter, infatti, commenterà stasera la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina per RSI, la TV svizzera.
"L'energia che ha questo stadio quando è pieno è davvero bella, sarà una grande esperienza per tutti gli sportivi", ha detto Sommer
Proprio ai canali social dell'emittente elvetica, Sommer ha raccontato le sue emozioni e sensazioni per il grande evento: "Non ho fatto tanto per prepararmi per questa cosa. Però, mi divertirò tanto a fare qualcosa di completamente nuovo per me.
Conosco bene San Siro, è sempre bello poter fare qualcosa di nuovo per i Giochi Olimpici. Sarà un'esperienza molto bella. L'energia che ha questo stadio quando è pieno è davvero bella, sarà una grande esperienza per tutti gli sportivi. Sono ovviamente più teso quando gioco, stasera mi divertirò e sono tranquillo. Voglio che la gente alla tv senta quello che percepisco di solito io allo stadio, è questo il mio obiettivo"
