Brambati: “La Fiorentina ha messo l’Inter in difficoltà più del City”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato così del finale di stagione della Fiorentina: "Penso che nelle sconfitte subite in entrambe le finali, la squadra ha pagato quella che è la mancanza di esperienza e l'assenza di una punta di livello, con un buon istinto del gol. In finale di Conference si meritava di sicuro di arrivare ai supplementari, e se consideriamo anche la finale contro l'Inter si meritava qualcosa di più; c'è da dire che è stata in grado di mettere in difficoltà l'Inter più del City".