Branchini: “Milan, Fonseca scelta molto strana. Juve? Conoscendo Giuntoli…”

"Fonseca non è l'argomento, l'argomento è il Milan. Il Milan non ci dà la possibilità di capire esattamente come sta operando, tutti aspettavamo che venisse rinnovato l'impegno con Red Bird, non so fino a che punto il Milan voglia intervenire. Non si percepisce la voglia di fare grandi passi in avanti e intervenire in maniera concreta. Non mi sento di dare responsabilità a Fonseca, rimane una scelta molto strana. Bocciare Lopetegui per Fonseca risponde a logiche che mi sfuggono, è difficile capire i reali obiettivi della proprietà del Milan. Chiaramente di vendere bene un giorno, ma per farlo bisognerebbe portare la squadra ad un certo livello, ad oggi risulta difficile nonostante un ottimo parco giocatori, può comunque fare una buona stagione"