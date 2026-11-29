Al termine di Inter-Genoa, dagli studi di Dazn Cristian Brocchi ha commentato la convincente vittoria della squadra di Chivu. L'ex giocatore parte dalla doppia parata di Provedel che sullo 0-0 ha salvato la squadra.

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"Il portiere è anche lì per quello. Il Genoa ha avuto una crescita esponenziale, è una buona squadra, allenata molto bene, ma l'Inter è troppo superiore, non è che potevano cambiare le sorti di una gara che l'Inter ha giocato bene con estrema personalità. L'Inter ha una rosa veramente forte, completa, nel campionato italiano è la più completa in assoluto. Diouf? È l'unico giocatore dell'Inter che ti dà quella sensazione di poter vincere duelli nell'1vs1, ha strappo, tecnica".

(Dazn)