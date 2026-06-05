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fcinter1908 ultimora Brocchi: “Palestra-Inter? Come popolo alla prima gara sbagliata non siamo pronti a non dirgli…”

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Brocchi: “Palestra-Inter? Come popolo alla prima gara sbagliata non siamo pronti a non dirgli…”

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Sul palco del Festival della Serie A, Cristian Brocchi, ex calciatore, ha parlato così del possibile approdo all'Inter di Marco Palestra
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto sul palco del Festival della Serie A, Cristian Brocchi, ex calciatore, ha parlato così del possibile approdo all'Inter di Marco Palestra: "Noi come popolo italiano siamo pronti a non dirgli alla prima partita che sbaglierà all'Inter "non è il Cagliari?".

Brocchi: “Palestra-Inter? Come popolo alla prima gara sbagliata non siamo pronti a non dirgli…”- immagine 2
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Noi come popolo italiano non siamo pronti a questo: alla prima partita un po' sottotono "eh ma l'Inter non è il Cagliari". Quest'anno non ha fatto il quarto ma difendeva da quinto: tutta la fascia quindi la faceva".

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