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fcinter1908 ultimora Brocchi: “Palestra-Inter? Come popolo alla prima gara sbagliata non siamo pronti a non dirgli…”
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Brocchi: “Palestra-Inter? Come popolo alla prima gara sbagliata non siamo pronti a non dirgli…”
Sul palco del Festival della Serie A, Cristian Brocchi, ex calciatore, ha parlato così del possibile approdo all'Inter di Marco Palestra
Intervenuto sul palco del Festival della Serie A, Cristian Brocchi, ex calciatore, ha parlato così del possibile approdo all'Inter di Marco Palestra: "Noi come popolo italiano siamo pronti a non dirgli alla prima partita che sbaglierà all'Inter "non è il Cagliari?".
Noi come popolo italiano non siamo pronti a questo: alla prima partita un po' sottotono "eh ma l'Inter non è il Cagliari". Quest'anno non ha fatto il quarto ma difendeva da quinto: tutta la fascia quindi la faceva".
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