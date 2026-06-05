Intervenuto sul palco del Festival della Serie A, Cristian Brocchi , ex calciatore, ha parlato così del possibile approdo all'Inter di Marco Palestra : "Noi come popolo italiano siamo pronti a non dirgli alla prima partita che sbaglierà all'Inter "non è il Cagliari?".

Noi come popolo italiano non siamo pronti a questo: alla prima partita un po' sottotono "eh ma l'Inter non è il Cagliari". Quest'anno non ha fatto il quarto ma difendeva da quinto: tutta la fascia quindi la faceva".