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fcinter1908 calciomercato mercato inter Trevisani: “Mi sbilancio, Palestra va all’Inter! Hanno chiamato 4 top club ma chiuderanno a…”

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Trevisani: “Mi sbilancio, Palestra va all’Inter! Hanno chiamato 4 top club ma chiuderanno a…”

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Non ha dubbi Riccardo Trevisani dal palco del Festival della Serie A a Parma. Ecco le parole del giornalista sul futuro dell'esterno
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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"Palestra andrà all'Inter, possiamo dirlo con molta chiarezza". Non ha dubbi Riccardo Trevisani dal palco del Festival della Serie A a Parma. Ecco le parole del giornalista sul futuro dell'esterno che piace molto ai nerazzurri.

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Mi sento di sbilanciarmi: sono arrivate squadre grossissime come City, Chelsea, Barcellona e Arsenal a fare domandine ed è per questo che l'Atalanta si è messa a dire 60 invece che 40. Ma credo che stiano limando e che troveranno una quadra intorno a 45 milioni.

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E l'Inter fa un upgrade rispetto a Dumfries per due motivi: ha dieci anni in meno e poi Denzel è forte fisicamente ma non è una squisitezza tecnica, mentre Palestra ti fa girare la palla da una parte e lui va dall'altra".

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