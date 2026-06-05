Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Trevisani: “Mi sbilancio, Palestra va all’Inter! Hanno chiamato 4 top club ma chiuderanno a…”
calciomercato
Trevisani: “Mi sbilancio, Palestra va all’Inter! Hanno chiamato 4 top club ma chiuderanno a…”
Non ha dubbi Riccardo Trevisani dal palco del Festival della Serie A a Parma. Ecco le parole del giornalista sul futuro dell'esterno
"Palestra andrà all'Inter, possiamo dirlo con molta chiarezza". Non ha dubbi Riccardo Trevisani dal palco del Festival della Serie A a Parma. Ecco le parole del giornalista sul futuro dell'esterno che piace molto ai nerazzurri.
Mi sento di sbilanciarmi: sono arrivate squadre grossissime come City, Chelsea, Barcellona e Arsenal a fare domandine ed è per questo che l'Atalanta si è messa a dire 60 invece che 40. Ma credo che stiano limando e che troveranno una quadra intorno a 45 milioni.
E l'Inter fa un upgrade rispetto a Dumfries per due motivi: ha dieci anni in meno e poi Denzel è forte fisicamente ma non è una squisitezza tecnica, mentre Palestra ti fa girare la palla da una parte e lui va dall'altra".
© RIPRODUZIONE RISERVATA