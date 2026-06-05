"Il calcio italiano purtroppo non sta benissimo, ma la Serie A non è messa così male. Da 3 anni abbiamo più di 30 mila spettatori di media a partita, un'audience in aumento, quindi significa che il campionato italiano è apprezzato e seguito. Abbiamo un problema a livello internazionale perché non abbiamo più i grandi campioni, che fanno appeal e che fanno crescere i giovani".