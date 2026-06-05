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Simonelli: “La Serie A è in crescita e apprezzata all’estero. Tutti vorremmo…”

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Intercettato dai giornalisti nel corso del Festival della Serie A, il presidente di Lega Simonelli ha fatto il punto sullo stato del calcio italiano
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intercettato dai giornalisti nel corso del Festival della Serie A, il presidente di Lega Simonelli ha fatto il punto sullo stato del calcio italiano.

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"Il calcio italiano purtroppo non sta benissimo, ma la Serie A non è messa così male. Da 3 anni abbiamo più di 30 mila spettatori di media a partita, un'audience in aumento, quindi significa che il campionato italiano è apprezzato e seguito. Abbiamo un problema a livello internazionale perché non abbiamo più i grandi campioni, che fanno appeal e che fanno crescere i giovani".

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"Vedo tutto questo collegato. Poi tutti vorremmo che la Nazionale tornasse ai fasti del passato, c'è molto da fare. Col nostro candidato Malagò abbiamo condiviso un programma di rilancio del calcio italiano che partirà dalle scuole ma anche dall'attrarre i grandi campioni che facciano crescere i ragazzi per il futuro".

(Fonte: TMW)

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