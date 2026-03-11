FC Inter 1908
Bucchioni: “Ad Antonio Conte bisogna dire comunque bravo perché…”

"Deve provarci, perché il secondo posto è ancora alla portata e l’obiettivo Champions è fondamentale", dice Bucchioni
Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Enzo Bucchioni ha parlato così della possibilità del Napoli di fare bene in campionato:

"Deve provarci, perché il secondo posto è ancora alla portata e l’obiettivo Champions è fondamentale. Ora recuperi alcuni giocatori come Anguissa e De Bruyne, e anche McTominay non dovrebbe restare fuori ancora a lungo. Quando recuperi soluzioni dalla panchina, quando puoi cambiare la partita con un cambio, la squadra cresce. Il Napoli può dire la sua in questa volata finale.

Resta il rammarico: con questi giocatori, se li avessi avuti tutti dall’inizio, forse il discorso scudetto sarebbe stato diverso. Con tutti gli infortuni che ci sono stati — più di trenta — bisogna comunque dire bravo ad Antonio Conte, perché ha saputo cambiare modulo e adattare la squadra. Non tutti gli allenatori ci riescono".

"La mentalità di Conte è quella di alzare sempre l'asticella. Lo ha fatto da calciatore e da allenatore. Quindi chiederà sicuramente degli aggiustamenti: questa squadra ha ancora qualche difetto da limare. Detto questo, bisogna anche chiarire la questione degli infortuni.

Non dico che sia colpa di Conte, ma quando hai così tanti problemi muscolari qualcosa va analizzato: preparazione, recuperi, gestione dei carichi. Qualche anomalia c’è stata e andrà capita. L’importante è che ci sia chiarezza e che tutti — allenatore e società — traggano una lezione per la prossima stagione."

