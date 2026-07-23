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Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva nel corso del programma 'Microfono Aperto', il giornalista Enzo Bucchioni ha espresso il suo punto di vista in merito alle possibili interferenze sull’allora designatore arbitrale di Serie A Gianluca Rocchi. Il giornalista sottolinea una differenza sostanziale.

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"Tra penalmente rilevante e inopportuno c'è differenza. Oggi il dialogo club-designatori è consentito e lo fanno tutti. Se non vogliamo più condizionamenti o gradimenti sugli arbitri, venga introdotta una regola chiara: da domani chi chiama viene punito".