Inter-Juve, Dimarco e Mckennie i più incisivi. Numeri a confronto

Chivu e Spalletti hanno un uomo in più e sono proprio i due giocatori che stanno facendo la differenza in questo momento

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 19:46)

Inter-Juve in arrivo. Sotto la lente di ingrandimento di Skysportsono finiti i numeri di due dei migliori giocatori della rosa di Chivu e di quella di Spalletti: Dimarco e Mckennie. Da una parta l'esterno che ha un grande senso di appartenenza nerazzurro, che arriva dalle giovanili dell'Inter e che è tornato a Milano dopo aver fatto un lungo in giro intorno al pallone. Federico, lo ha detto lui, dopo l'ultima stagione nella quale l'Inter ha lottato per tutto e alla fine non ha vinto niente, ha avuto bisogno di ritrovarsi, di isolarsi per un po' e rimettere la testa giusta sul mondo nerazzurro.

I numeri dell'esterno parlano di 6 gol in 33 presenze e 13 assist con una partecipazione al gol pari al 32%: è imprescindibile per Chivu e il suo gruppo, l'uomo in più, come dice capitan Lautaro: "Sicuramente oggi è tra i migliori, è un momento decisivo e lui sposta le partite. È un vantaggio e ne approfittiamo, spero tenga questa forma fino alla fine. La squadra è importante ma il livello individuale sposta le partite e lui lo sta facendo...".

Mckennie invece è l'uomo in più di Spalletti: in 33 presenze ha segnato 7 gol e fatto 4 assist con una partecipazione al gol pari al 17%.

(fonte: SS24)