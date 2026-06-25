Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato di Nico Paz, dando un consiglio a Oaktree

Matteo Pifferi Redattore 25 giugno - 20:34

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Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato di Nico Paz, dando un consiglio a Oaktree: "Nico Paz sarebbe un meraviglioso punto esclamativo non solo per l'Inter ma anche per il movimento del calcio italiano. Nico Paz, per i prossimi dieci anni, accompagnerà i sogni, le ambizioni, le prospettive di qualsiasi club, a maggior ragione per l'Inter che l'ultimo dieci che prese dal Real Madrid fu Sneijder nel 2010 e poi vinse la Champions. Ora i tifosi sono un po' orientati e condizionati a fare i ragionamenti da commercialisti. Tutti fanno i conti, "beh 50 mln per Palestra sono troppi, 70 mln per Nico Paz sono troppi".

La valutazione da 70 mln non fa paura alla Premier League, per l'Inter però sarebbe un grande affare e di questo dovrebbero rendersene conto anche i proprietari di Oaktree. In questo calcio italiano governato dai fondi, dai bilanci, dai fogli Excel, non conta solo il pareggio di bilancio ma anche la vittoria e con Nico Paz ci potrebbe una duplice vittoria. Una sul campo, perché con Nico Paz l'Inter diventa una squadra di livello da Champions League, che non significa vincerla ma significa avere in squadra il miglior talento dei prossimi anni di calcio internazionale.

Poi serve certo un sostituto di Dumfries, con 20 mln si può prendere Dodò o fare uno scambio con la Juve per Cambiaso, soluzioni che non valgono Dumfries ma che sono accettabili. Nico Paz sarebbe un acquisto da grande Inter, da Inter di altri tempi. E sarebbe un ottimo investimento, lo spiegherei ai signori di Oaktree. Nico Paz fa la storia dell'Inter per 10 anni o tra 2-3 anni lo rivendi al doppio.

Ecco cosa potrebbe capire Oaktree attraverso la sapiente regia di Marotta che può usare l'arte diplomatica e manageriale per convincere i padroni sulla convenienza anche economica dell'affare. Ovvio che con Nico Paz c'è qualcosa di romantico, lo dico, sarebbe un colpo alla Moratti di cui avrebbe tanto bisogno il calcio italiano, non solo l'Inter. Nico Paz sarebbe per l'Inter una scelta dispendiosa, coraggiosa ma anche lungimirante"