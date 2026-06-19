Mercato Napoli fermo? Bucchioni: “Se guardiamo l’Inter è evidente che…”

"Se guardiamo all'Inter è evidente che oggi sia la squadra più avanti, perché ha mantenuto la sua struttura e sta aggiungendo altri elementi. Però ogni società deve seguire il proprio percorso. Per quanto riguarda Allegri, credo che la questione sia soltanto burocratica. Sta già lavorando con la società e non vedo alcun motivo di preoccupazione. Semmai penso che i tifosi debbano prepararsi a un mercato diverso rispetto a quello che qualcuno immagina".

"Non mi aspetto una rivoluzione. Anzi, credo che il Napoli abbia scelto Allegri proprio perché è un allenatore capace di ottimizzare le risorse già presenti in organico. Con un tecnico come Italiano avresti dovuto cambiare molto di più, perché il suo calcio richiede determinate caratteristiche. Allegri invece è sempre stato un allenatore aziendalista. Non è uno che arriva pretendendo cinque o sei acquisti specifici. Sa lavorare con il materiale che ha a disposizione e valorizzarlo. Per questo mi aspetto un mercato conservativo, con pochi innesti mirati. Forse un portiere, magari un centrocampista come Rabiot se si creassero le condizioni, e qualche sostituzione per quei giocatori che hanno ormai concluso il loro ciclo a Napoli".