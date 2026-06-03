Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Bucciantini: “Non sono spiazzato dalle voci su Mancini all’Inter e vi spiego perché”
ultimora
Bucciantini: “Non sono spiazzato dalle voci su Mancini all’Inter e vi spiego perché”
Marco Bucciantini, giornalista, ha commentato così le indiscrezioni sull'interesse dell'Inter nei confronti di Gianluca Mancini della Roma
Intervenuto durante Calciomercato L'Originale, Marco Bucciantini, giornalista, ha commentato così le indiscrezioni sull'interesse dell'Inter nei confronti di Gianluca Mancini della Roma.
"Non sono spiazzato dalle voci su Mancini all'Inter perché se ne parla da qualche tempo: è un asse in cui si prova a fare qualcosa da tempo con Koné e Frattesi. Questo mi conferma che Chivu rimane su quel modulo: quella è l'indicazione più importante, quella squadra non si può rivoluzionare ma va puntellata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA