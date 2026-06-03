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Bucciantini: “Non sono spiazzato dalle voci su Mancini all’Inter e vi spiego perché”

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Marco Bucciantini, giornalista, ha commentato così le indiscrezioni sull'interesse dell'Inter nei confronti di Gianluca Mancini della Roma
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto durante Calciomercato L'Originale, Marco Bucciantini, giornalista, ha commentato così le indiscrezioni sull'interesse dell'Inter nei confronti di Gianluca Mancini della Roma.

Bucciantini: “Non sono spiazzato dalle voci su Mancini all’Inter e vi spiego perché”- immagine 2
Getty Images

"Non sono spiazzato dalle voci su Mancini all'Inter perché se ne parla da qualche tempo: è un asse in cui si prova a fare qualcosa da tempo con Koné e Frattesi. Questo mi conferma che Chivu rimane su quel modulo: quella è l'indicazione più importante, quella squadra non si può rivoluzionare ma va puntellata.

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