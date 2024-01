Inter, ecco Buchanan: duttilità e velocità. Dall’arrivo in Mls fino all’approdo in Belgio

"A gennaio 2016 si iscrisse in un camp a pagamento di Syracuse nel disperato motivo di farsi notare per il college. Ci riuscì a patto di riprendere la rotta perduta a scuola: in 5 mesi chino sui libri, anche a costo di perdere allenamenti al Real Colorado, accumulò i 7 crediti mancanti. Il passaggio in Mls, invece, nel SuperDraft del gennaio 2019: nona scelta assoluta, selezionato dai New England Revolution che da lì a poco avrebbero dato la panchina a un mammasantissima come Bruce Arena. Appena dopo due mesi il debutto e il bilancio totale in 3 anni dice 12 gol e 11 assist in 67 partite. Col titolo di miglior giocatore U20 del Canada ha strappato la prima convocazione in nazionale nel 2021, per poi sprintare nella qualificazione al Mondiale che mancava dal 1986".

"L’ultimo pezzo di carriera è lì a dimostrare che il nerazzurro dona parecchio al canadese. Il Bruges per lui ha realizzato l’investimento più caro della propria storia per un Under 25 staccando un assegno da 6,5 milioni di dollari per arruolarlo dal gennaio 2022. Il canadese è stato decisivo per la conquista del campionato assieme a Charles De Ketelaere, compagno per sei mesi prima di anticiparlo nel viaggio a Milano. In Belgio ha stupito per la duttilità su più ruoli, dal 3-5-2 al 4-3-3, per la velocità supersonica (picco di oltre 35 km/h nella prima stagione Champions chiusa agli ottavi) e per un carattere ruvido come carta vetrata: a febbraio del 2023 rifilò una gomitata all’attaccante nigeriano Gift Orban del Gent", aggiunge il quotidiano.

