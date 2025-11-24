L'analisi dello psicopedagogista sportivo che ha parlato al Club del modo di parlare alla squadra dell'allenatore nerazzurro e pure di quello di Conte

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 novembre 2025 (modifica il 24 novembre 2025 | 04:02)

Samuele Robbioni è uno psicopedagogista sportivo che è stato invitato al Club e ha parlato anche di Chivu e della sua comunicazione. «Lui mi piace molto sulla comunicazione, mi ricorda Fabregas, il primo allenatore con cui ho lavorato per un po' di anni. E mi ricordo che era venuto anche a Mozzate per un confronto con Cesc. Mi piace molto perché il divertimento è una cosa seria», ha spiegato.

«Il bello di Chivu è che ti dice le cose che non vanno, principio di realtà. La nostra mente non ama essere presa in giro. Se dico ad un giocatore che ha fatto male che ha fatto bene perde di credibilità. Ma ti dice anche le cose che vanno bene. Questo è molto importante, ti dà una prospettiva. C'è una parola magica nei settori giovanili. Non dire ad un ragazzino che ha sbagliato, digli non sei ancora a quel livello lì. Ancora è una parola che dà una prospettiva. Ci sono tre parole importantissime e magiche. Nonostante che lavora sul passato, nonostante tutte le difficoltà siamo ancora qui. Poi usa la parola insieme che lavora sul sistema limbico e ti fa sentire a casa. E la parola ancora che ti proietta sul futuro. Quella dimensione del divertimento, di un privilegio da costruire è una cosa affascinante. La ritrovo anche in Cesc», ha spiegato.

Conte — «È il contrario di quello che fa Conte? Sì, sono due stili completamente differenti. Non è uno stile più utile o più adeguato. L'allenatore bravo è quello che adatta la sua competenza al contesto in cui è. Conte a volte dice 'mi prendo le mie responsabilità, ma c'è qualcuno che non ha capito. Ma non va bene così. Quando io passo la palla non sono solo responsabile di quello che dico, sono responsabile anche di quello che recepisci. Sono due modi diversi di gestire la leadership ma dipendono dal contesto. Napoli è una squadra che ha vinto, l'Inter viene da una stagione in cui è arrivata fino in fondo ma non ha vinto. Credo che quello di Chivu sia uno stile adatto alla squadra in questo momento. Lo stile di Conte è adatto per una squadra che deve alzare l'asticella», ha aggiunto anche.

(fonte: Skysport)