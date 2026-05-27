Il portiere spagnolo compie oggi 28 anni: dal suo arrivo in nerazzurro ha collezionato 21 presenze e 11 clean sheet

Nelle due stagioni con la maglia dell'Inter "Pepo" ha difeso la porta nerazzurra in 21 occasioni, riuscendo a mantenerla inviolata 11 volte: Martinez quest'anno è stato protagonista della cavalcata in Coppa Italia, giocando tutte e cinque le partite e collezionando due clean sheet. La vittoria in finale contro la Lazio gli ha consentito di sollevare il suo primo trofeo con la maglia nerazzurra, al quale si è aggiunto lo Scudetto per coronare uno storico Double.