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Buon compleanno a Josep Martinez: il messaggio di auguri da parte dell’Inter
Giornata speciale per Josep Martinez, che oggi festeggia il suo ventottesimo compleanno. Il portiere spagnolo, arrivato all'Inter dal Genoa nell'estate 2024, festeggia il suo secondo compleanno in nerazzurro.
Nelle due stagioni con la maglia dell'Inter "Pepo" ha difeso la porta nerazzurra in 21 occasioni, riuscendo a mantenerla inviolata 11 volte: Martinez quest'anno è stato protagonista della cavalcata in Coppa Italia, giocando tutte e cinque le partite e collezionando due clean sheet. La vittoria in finale contro la Lazio gli ha consentito di sollevare il suo primo trofeo con la maglia nerazzurra, al quale si è aggiunto lo Scudetto per coronare uno storico Double.
Nato ad Alzira il 27 maggio 1998, oggi Josep compie 28 anni: a lui vanno i migliori auguri da parte del Club e di tutto il mondo interista!
(inter.it)
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