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Buon compleanno a Josep Martinez: il messaggio di auguri da parte dell’Inter

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Il portiere spagnolo compie oggi 28 anni: dal suo arrivo in nerazzurro ha collezionato 21 presenze e 11 clean sheet
Fabio Alampi Redattore 

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Giornata speciale per Josep Martinez, che oggi festeggia il suo ventottesimo compleanno. Il portiere spagnolo, arrivato all'Inter dal Genoa nell'estate 2024, festeggia il suo secondo compleanno in nerazzurro.

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Getty Images

Nelle due stagioni con la maglia dell'Inter "Pepo" ha difeso la porta nerazzurra in 21 occasioni, riuscendo a mantenerla inviolata 11 volte: Martinez quest'anno è stato protagonista della cavalcata in Coppa Italia, giocando tutte e cinque le partite e collezionando due clean sheet. La vittoria in finale contro la Lazio gli ha consentito di sollevare il suo primo trofeo con la maglia nerazzurra, al quale si è aggiunto lo Scudetto per coronare uno storico Double.

Nato ad Alzira il 27 maggio 1998, oggi Josep compie 28 anni: a lui vanno i migliori auguri da parte del Club e di tutto il mondo interista!

(inter.it)

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