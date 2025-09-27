FC Inter 1908
Cagliari, sono 26 i convocati per la gara con l’Inter: assenti Zappa e Luvumbo

Tre indisponibili per il tecnico Pisacane, che dovrà fare a meno anche di Radunovic: ecco l'elenco completo
Fabio Alampi 

Sono 26 i convocati di Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, in vista della gara contro l'Inter, in programma questa sera alle ore 20:45 all'Unipol Domus. Assenti Zappa, Luvumbo e Radunovic.

I convocati:

Portieri: Caprile, Ciocci, Sarno.

Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Juan Rodriguez, Di Pardo, Mina, Zé Pedro, Obert.

Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Rog, Cavuoti, Liteta, Folorunsho.

Attaccanti: Kilicsoy, Felici, Belotti, Borrelli, Pavoletti, S. Esposito.

