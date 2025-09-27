Chivu potrebbe lasciare a riposo Dumfries che non è al meglio. Il tecnico non ha sciolto i dubbi in vista della sfida col Cagliari

"Sulla destra interista potrebbe riposare Dumfries, dopo la botta alla coscia, ormai assorbita, presa col Sassuolo: Luis Henrique sembra favorito nel ballottaggio col 35enne Darmian e sarebbe al debutto da titolare in campionato. Duello generazionale anche tra Sucic e Mkhitaryan, col croato favorito. La prima sfida in serie A tra i fratelli Esposito potrebbe arrivare solo a partita in corso, perché oltre a Sommer in porta dovrebbe tornare Lautaro al centro dell’attacco interista, accanto a Thuram, con Pio quindi in panchina. Seba, che prende in giro il fratello minore ancora a secco di gol, si gode invece il partner d’attacco Belotti, già a quota 3 come Thuram", si legge sul Corriere della Sera.