Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni ha parlato della scelta del Milan di puntare sul portoghese
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni ha affrontato diversi argomenti. Il primo è sulla scelta del Milan di puntare su Amorim: "I giornali fanno passare delle cose fatte 30 anni fa per eccezionali, tipo fare partitina e non troppa ginnastica ma tutto sul capo. Tutte cose che ho fatto io quando avevo 30 anni. Oramai per far vedere qualcosa parlano di cose eccezionali e scientifiche, quando non è così. Bisognerebbe dire la verità, che il calcio è semplice. Amorim ora non lo giudico".
Che ne pensa di Pirlo ct?
"Non so cosa dire. Io voglio un allenatore che abbia la personalità e la possibilità di decidere anche, insieme a Maldini e Leonardo, le cose. Affinchè il calcio torni a essere quello che tutti ci aspettiamo. Ci vuole gente che prenda decisioni difficili, anche impopolari. Non possiamo andare avanti così. Non andare per tre volte al Mondiale non è possibile. Baldini sarebbe stata la rivoluzione? Però guardiamo la sua storia, è uno degli allenatori che si è dimesso di più, che è stato esonerato".
(TMW Radio)
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