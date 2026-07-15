Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni ha affrontato diversi argomenti. Il primo è sulla scelta del Milan di puntare su Amorim: "I giornali fanno passare delle cose fatte 30 anni fa per eccezionali, tipo fare partitina e non troppa ginnastica ma tutto sul capo. Tutte cose che ho fatto io quando avevo 30 anni. Oramai per far vedere qualcosa parlano di cose eccezionali e scientifiche, quando non è così. Bisognerebbe dire la verità, che il calcio è semplice. Amorim ora non lo giudico".

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Che ne pensa di Pirlo ct?

"Non so cosa dire. Io voglio un allenatore che abbia la personalità e la possibilità di decidere anche, insieme a Maldini e Leonardo, le cose. Affinchè il calcio torni a essere quello che tutti ci aspettiamo. Ci vuole gente che prenda decisioni difficili, anche impopolari. Non possiamo andare avanti così. Non andare per tre volte al Mondiale non è possibile. Baldini sarebbe stata la rivoluzione? Però guardiamo la sua storia, è uno degli allenatori che si è dimesso di più, che è stato esonerato".

(TMW Radio)