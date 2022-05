Cagni: “Espulsione Brozovic? Non c’era assolutamente. Ci lamentiamo troppo”

Le parole dell’ex allenatore a proposito degli episodi di cui si continua a parlare dopo ieri sera

"Io non penso assolutamente che ci fosse il secondo giallo su Brozovic. Si vede in maniera chiarissima che scaglia il pallone per rabbia verso i propri compagni. Io fossi stato nel posto di Allegri non mi sarei arrabbiato così tanto. Io mi arrabbiavo molto con i miei calciatori ma mai con gli arbitri, anche perché una volta che la decisione è presa è presa, ed è giusto anche così. Poi ci lamentiamo che non andiamo avanti in Europa, il problema è proprio questa nostra ricerca continua dell’errore arbitrale. Secondo me l’arbitro è l’unico che può effettivamente i contatti. Io sono per il Var, anche se secondo me è fatto bene solo per il fuorigioco. Siamo arrivati ad un punto dove qualsiasi cosa succede ci si lamenta e si fa polemica. Bisogna avere rispetto per l’arbitro e per il pubblico, non si possono vedere continue lamentele per qualsiasi cosa, ci sono allenatori che si sbracciano per falli laterali".