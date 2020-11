Cagni: “Inter, ecco perché Conte non impiega Eriksen. Non è capace di…”

Mister Gigi Cagni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della scomparsa di Diego Armando Maradona ma anche di temi di campo come la disfatta dell’Inter contro il Real Madrid. Queste le sue parole:

Un pensiero sulla morte di Diego Maradona:

“Quando sono morti Radice, Simoni, non ero triste, perché voglio sempre pensare a queste persone come se fossero vive, perché quando le pensi ti danno sempre qualcosa. Quindi sono immortali. Maradona è stato unico, ma non so se era il più grande. Ho visto Pelè, Cruyff, non saprei come collocarlo. Impazzii per quella punizione a due in area al San Paolo contro la Juventus. E’ contro ogni legge della fisica. Il gol, il secondo con l’Inghilterra, è da grande giocatore, ma quello lì è tecnicamente è una cosa che non può fare nessuno. Neanche Pelè”.

Inter, con il ko con il Real è tutto finito?

“Deve cambiare, è da troppo tempo che non deve giocare a tre dietro ma a quattro. Lui è capace di fare qualsiasi cosa, ma in questo momento non riesce a vincere il suo ego. Non è capace di dire che sta sbagliando lui. Ora spetta a lui risolvere il problema”.

Eriksen entrato al 41′ del secondo tempo:

“Antonio Conte è permaloso e ha fato delle dichiarazioni che non gli sono state bene. Utilizzandolo così contesta la società. Sarebbe ancora peggio”.