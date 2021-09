Cagni: “Inter, con Inzaghi libertà e leggerezza. Juve? Allegri deve fare due cose”

Le parole dell'allenatore a proposito di nerazzurri, bianconeri e sul momento delle big in Serie A

Ai microfoni di Radio Bianconera, è intervenuto l’allenatore Luigi Cagni. Queste le sue considerazioni: “La partita con lo Spezia dipende da quello che riuscirà a fare la Juventus, che deve trovare la strada giusta per tornare ad essere quella che era, quella che sa far giocare Allegri. Lo Spezia è una squadra nuova, con un allenatore nuovo e quindi in rodaggio. Nessuna squadra in questo momento secondo me è in forma perfetta, nemmeno Napoli e Inter. In questo momento secondo me Allegri deve fare due cose: la condizione psicofisica e il bilancio gol fatti e subiti. In questo momento la Juventus innanzitutto deve non prendere gol e di conseguenza trovare fiducia. Poi tutto il resto viene da solo perché la squadra ha qualità, non è inferiore a nessuno in questo campionato”.