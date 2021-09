Cagni: “Inter squadra rodata, con Inzaghi ha trovato libertà e leggerezza”

Le parole del tecnico: "Scudetto? L’unico problema che può avere la Juventus è che non deve raggiungere una squadra sola"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Gigi Cagni, allenatore, ha parlato così della corsa scudetto: "L’unico problema che può avere la Juventus è che non deve raggiungere una squadra sola, sono almeno tre quelle forti e da Scudetto. A me piace molto il Milan per quello che sta facendo nell’ultimo periodo. Mi ha impressionato anche come gioco. L’Inter è una squadra rodata che con Inzaghi ha trovato libertà e leggerezza. Il Napoli sotto l’aspetto offensivo è una delle più forti".