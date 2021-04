Cagni: “Scudetto Inter? Conte lo sente. Pirlo sconcertante: ma come fa Nedved a…”

Le parole dell'allenatore: "Se il problema è la concentrazione o l'intensità per la Juve vuol dire che c'è qualcosa che non va"

"Le difficoltà ce le hanno gli altri. L'allenatore ha sempre paura che la squadra perda la tensione. Pirlo è stato sconcertante. Se il problema è la concentrazione o l'intensità per la Juve vuol dire che c'è qualcosa che non va. L'Inter ha queste caratteristiche, e Conte sente che sta arrivando lo Scudetto . Fonseca per esempio non sa come si vince. Contro il Sassuolo doveva difendere il risultato dopo il vantaggio".

"La presunzione di pensare che prendi un tecnico che non ha mai allenato e faccia grandi cose. Non hai capito che mestiere è questo e l'allenare una squadra importante come la Juventus. Non tutti possono allenarla. Devi avere personalità. Avevano aspettative superiori e sarebbe gravissimo se non andranno via. Il festino? Certe cose una volta non sarebbero uscite. I dirigenti sembrano dei neofiti. Nedved come fa a non capire certe cose? Sono stati presuntuosi. Alla Juve devi prendere dei gestori, delle persone capaci di gestire i campioni".