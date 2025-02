Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Luca Calamai ha parlato del pareggio del Napoli e ha detto la sua su Inter-Fiorentina. "Non è un momento facile per il Napoli che comunque resterà al comando della classifica. Conte è stato bravo a non accendere polemiche. Non era il momento. Ma è chiaro che il Napoli deve ritrovare velocemente l’entusiasmo dei momenti migliori. La squadra partenopea può vincere lo scudetto anche con questa rosa. Ma forse la società poteva fare qualcosa in più per aiutare il tecnico e arricchire la rosa. Ottima ma non ricchissima".