"Il tecnico bianconero non ha questo pensiero. E i motivi sono due", dice Calamai sul rinnovo di Spalletti

Matteo Pifferi Redattore 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 01:02)

Intervenuto sulle colonne di TMW, Luca Calamai ha parlato così di Spalletti e della Juventus in relazione anche all'Inter:

"Sono in molti a chiedere se Spalletti potrebbe firmare il nuovo contratto prima della fine della stagione. Il tecnico bianconero non ha questo pensiero. E i motivi sono due: 1) prima vuole conquistare la qualificazione per la prossima Champions per poter mettere sul piatto un risultato importante e non scontato vista la rosa della Juve e la qualità delle avversarie poi 2) vuole capire quale è il progetto futuro del club della famiglia Agnelli.

In questo momento la Juve è lontana come valori dall’Inter, a esempio. E in estate dovrà intervenire in maniera importante sul mercato. Spalletti vuole capire fino a che punto la proprietà bianconera è disposta ad alzare l’asticella. Se, dopo aver dovuto coprire tante stagioni sbagliate dal punto di vista economico, la famiglia Agnelli va verso un ulteriore rilancio o verso una gestione di buon livello. Insomma prima della fine del campionato il contratto Spalletti-Juve è un punto interrogativo. Torniamo alle gare del sabato.