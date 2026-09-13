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Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha analizzato la prossima giornata di campionato di Inter e Roma, indicate dal giornalista come le due grandi favorite per la conquista dello scudetto:

Getty Images

"Ci sono due grandi favorite per lo scudetto: Inter e Roma. Intanto vediamo come avranno digerito un inizio di Champions non proprio spumeggiante. I nerazzurri si sono suicidati in casa del Real e la squadra di Gasp poteva fare meglio in Turchia. Il turno di campionato propone due avversarie non banali".

"La Roma andrà a far visita a un Torino rigenerato dalla vittoria nell’ultimo turno contro la Viola. Sono curioso di vedere se Gasp Inizierà a ruotare qualche giocatore. Anche se i gol di Malen sono vitali per gli schemi offensivi giallorossi. L’Inter ospita l’Udinese, una rivale scomoda che ha qualità e poca pressione. La corsa scudetto è un lungo Giro d’Italia e la storia insegna che i punti fondamentali sono proprio quelli contro avversarie di livello inferiore. Insomma, vietati passi falsi per Chivu e Gasp".

(Fonte: TMW)