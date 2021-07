Inter, Nainggolan è in Sardegna: in programma il summit decisivo con il Cagliari

Aggiornamenti importanti in arrivo direttamente dalla Sardegna sul futuro del Ninja, pronto a lasciare l'Inter

Radja Nainggolan vola a Cagliari . Il Ninja, appena ricevuto il rompete le righe da Simone Inzaghi, non ha perso tempo e ha preso l’aereo direzione Sardegna. Dopo tre settimane di doppie sedute, l’allenatore nerazzurro ha concesso tre giorni di riposo alla squadra. Liberi tutti e Radja ieri in serata è atterrato all’aeroporto di Elmas (22.55 circa). Lo fa sapere centotrentuno.com, sito molto vicino alle vicende di casa Cagliari. Che poi aggiunge ulteriori dettagli sulla situazione.

“Obiettivo un incontro fissato con la società rossoblù per chiudere definitivamente la partita del suo ritorno in Sardegna. Nainggolan, dunque, a scanso di sorprese e come previsto da tempo è pronto, prontissimo a vestire nuovamente la maglia del Cagliari. Desiderio unico e insindacabile, a costo di scendere a patti sul nodo ingaggio”, si legge. Sono attese dunque novità da qui a lunedì sul futuro di Nainggolan.