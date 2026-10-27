Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Non si è ancora sbrogliata la matassa per il rinnovo di contratto di Federico Dimarco. L'Inter ha un'opzione per prolungare unilateralmente l'accordo, attualmente in scadenza nel 2027. Ma per il futuro c'è un racconto ancora tutto da scrivere, come riferisce La Gazzetta dello Sport:

Getty Images

"L'8 settembre, giorno di Real Madrid-Inter, Dario Baccin aveva incontrato il suo agente Arturo Calanes per imbastire la trattativa. La scadenza dell’attuale accordo sarà allungata in maniera unilaterale dall’Inter fino al 2028 grazie a una clausola in mano alla società".

Getty Images

"Le sue parole al Gran Galà del calcio avevano fatto rumore: "Purtroppo non abbiamo ancora parlato di rinnovo, speravo succedesse visto come è finita la scorsa stagione". Così è stato. Difficile arrivare ai circa 7,5 milioni di ingaggio di cui si è parlato nei primi incontri".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)