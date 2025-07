Più che un obiettivo reale, al momento è ancora un sogno. Ma Ederson è saldamente in cima alla lista dei desideri dell’Inter per la mediana del futuro. Un profilo che affascina Marotta e Ausilio per prestazioni, continuità e prospettiva tattica. Ma che resta complicato da raggiungere.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, a oggi Ederson rappresenta una via di mezzo tra sogno e realtà. "Strappare un sì all'Atalanta sarà complesso, ma se si creassero le condizioni il brasiliano diventerebbe la primissima scelta dell'Inter. Per trattare con Paratici e soci americani Marotta e Ausilio dovranno partire da una base di almeno 45 milioni. Tanti, che certamente non pioveranno dalla sola cessione di Calhanoglu. L'Inter conta di monetizzare con gli esuberi e lanciarsi su Ederson, che cambierebbe - e neppure di poco - il volto del centrocampo nerazzurro. Perché tra il brasiliano e Calhanoglu, di differenze ce ne sono parecchie".