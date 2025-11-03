FC Inter 1908
Calhanoglu, miglior avvio di sempre: i numeri. E nelle ultime tre partite…

Il centrocampista turco è stato ancora una volta protagonista nel successo dell'Inter: suo l'assist per il gol di Zielinski
Fabio Alampi Redattore 

Ancora una volta protagonista silenzioso e imprescindibile. Da un suo corner nasce il vantaggio di Zielinski, confermando la precisione e l’intelligenza tattica del numero 20 nerazzurro. Hakan Calhanoglu sta attraversando un ottimo momento: ha preso parte ad almeno una rete intre gare consecutive di Serie A per la prima volta da dicembre 2024.

Il regista turco è inoltre uno dei soli tre centrocampisti, insieme a Zielinski e Barella, ad aver segnato e fornito almeno un assist in ognuna delle ultime nove edizioni del campionato italiano. Con sei partecipazioni totali (5 gol e 1 assist) nelle prime otto presenze stagionali nei maggiori cinque campionati europei, Calhanoglu sta vivendo il miglior avvio di sempre.

Nel 2025 solo Nico Paz ha fatto meglio di lui in Serie A tra i centrocampisti più prolifici. E non basta: Hakan è l’unico centrocampista centrale ad aver preso parte ad almeno sei reti in trasferta (3 gol e 3 assist) nel 2025. Una leadership che si esprime con tecnica, costanza e presenza in ogni zona del campo.

