Turchia, Calhanoglu: “Non guarderò i Mondiali, siamo dispiaciuti e mi farebbe male”

Il rimpianto di Hakan Calhanoglu per la mancata partecipazione della Turchia ai Mondiali. Così il centrocampista dell’Inter ha risposto in conferenza stampa accanto al ct:

“Siamo molto dispiaciuti, ma spero che parteciperemo a Euro 2024. Personalmente non vedrò le partite (di Qatar 2022, ndr), so che mi farebbe male. Dobbiamo guardare avanti e prepararci al meglio per le partite di marzo. Tutti i giocatori convocati devono assumersi le proprie responsabilità”, ha detto Calha.