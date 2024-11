Il centrocampista non scenderà in campo per la Turchia, ma il problema muscolare non è grave e vuole mettersi subito a disposizione

Andrea Della Sala Redattore 19 novembre 2024 (modifica il 19 novembre 2024 | 08:16)

Il centrocampista dell'Inter Calhanoglu ha chiarito, ieri in conferenza stampa, di essere voluto rimanere lui con la Turchia per l'ultima partita della Nations League, per stare assieme ai compagni. Nonostante l'infortunio.