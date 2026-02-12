"Ci sono allenatori tutelati mediaticamente sempre e allenatori tutelati mediaticamente mai", afferma Pedullà

Matteo Pifferi Redattore 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 14:46)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà è tornato a parlare di Antonio Conte dopo il flop in Champions e dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia:

"Ci sono allenatori tutelati mediaticamente sempre e allenatori tutelati mediaticamente mai. La Lazio, andando in semifinale, ha fatto una prodezza, perché le difficoltà di quest'anno create da Lotito sono sotto gli occhi di tutti, 0 milioni spesi in estate. E quando il mercato si è sbloccato, Lotito ha prima ceduto e poi acquistato. La realtà dice che Sarri ha dovuto lavorare in una situazione complicatissima e su Lotito dico le stesse cose ancor prima che ci fosse Sarri.

Anche Conte viene definito quasi un santo quando è l'artefice di certi disastri, diciamo la sincera verità. Conte al primo anno è sempre entusiasmante, quando inizia la seconda seconda è irritante anche per la richiesta di alibi. Mentre Lotito ha fatto zero, De Laurentiis ha fatto circa 250 milioni. Lotito zero e tra un po' diventa un eroe, De Laurentiis 250 e quasi la colpa è sua. Conte viene definito vittima quando è responsabile. Si possono spendere quei soldi per uscire a Copenaghen, inchinarsi a Mourinho, prendere 6 pere col PSV? Ci sono allenatori come Sarri che hanno 0, altri che hanno 250 e dobbiamo dire che sono quasi vittime. Conte dovrebbe evitare di completare il disastro, cioè deve andare in Champions.

Se devo spendere 250 mln per vincere la Supercoppa, allora non spendo neanche 250 euro. Capisco anche lo stato d'animo di De Laurentiis, non facciamo discorsi in base ad amici, figli e figliastri. Conte è il colpevole, è l'artefice del fallimento e deve cercare di non completarlo. Il 30° posto in Champions è scandaloso, un piazzamento fuori dai canoni, ci sono allenatori che friggono il pesce con l'acqua, lui arriva 30° dopo un mercato di 250 mln e parla di infortuni? Usciamo da questa narrazione illogica per favore"