Callegari e Trevisani d’accordo: “Ajax-Inter non è la partita della svolta. E stasera…”

Matteo Pifferi Redattore 21 settembre - 17:25

Massimo Callegari e Riccardo Trevisani hanno risposto ad alcune domande a Sport Mediaset in vista di Inter-Sassuolo e dopo Ajax-Inter.

La vittoria di Amsterdam può rappresentare una svolta per l'Inter? "No, servono determinazione e continuità anche in campionato perché sia davvero la svolta", risponde Callegari. "No, perché la crisi era più di risultati che di gioco", replica Trevisani.

Un'altra domanda è relativa a Thuram: ci sono cinque attaccanti più forti del francese? "Haaland, Mbappé, Vinicius, Yamal, Raphinha", dice Trevisani. "Di attaccanti centrali dico Mbappè, Kane e Haaland, di altri attaccanti Yamal, Salah, Vinicius"

Inter e Napoli, 1 fisso per entrambe? E' questa l'ultima domanda. "Inter-Sassuolo sì, con riserva su quanto possa aver inciso la stanchezza di Manchester nella testa e nel fisico per il Napoli", dice Trevisani. "Inter-Sassuolo forse no, la storia insegna che i nerazzurri devono diffidare del Sassuolo e di Berardi", invece la risposta di Callegari.