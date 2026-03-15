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fcinter1908 ultimora Porta Inter, Callegari: “Vicario il top qualità-prezzo”. Trevisani: “No, tutta la vita…”

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Porta Inter, Callegari: “Vicario il top qualità-prezzo”. Trevisani: “No, tutta la vita…”

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L'Inter sta cercando il sostituto di Sommer visto che Yann lascerà i nerazzurri a fine stagione: il nome consigliato da Trevisani e Callegari
Matteo Pifferi Redattore 

Il futuro di Yann Sommer è già deciso: a fine anno il portiere svizzero lascerà l'Inter a parametro zero e, in quest'ottica, la società si sta già muovendo per cercare il sostituto.

Porta Inter, Callegari: “Vicario il top qualità-prezzo”. Trevisani: “No, tutta la vita…”- immagine 2
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Sono stati già fatti diversi nomi, da Vicario in primis fino a Caprile e Carnesecchi senza dimenticare anche profili dall'estero. A Sport Mediaset, hanno chiesto a Massimo Callegari e Riccardo Trevisani su chi dovrebbe puntare l'Inter per il post Sommer, se su Vicario, su Carnesecchi o Alisson, in uscita dal Liverpool.

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"Marco Carnesecchi per distacco, Alisson ha qualche anno in più, Vicario viene da un periodo non positivo, tutta la vita Marco Carnesecchi", ha risposto Trevisani. Anche Callegari è d'accordo anche se propone l'alternativa: "Carnesecchi però costa tanto, Vicario per rapporto-qualità prezzo è probabilmente la soluzione migliore"

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