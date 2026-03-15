Porta Inter, Callegari: “Vicario il top qualità-prezzo”. Trevisani: “No, tutta la vita…”

L'Inter sta cercando il sostituto di Sommer visto che Yann lascerà i nerazzurri a fine stagione: il nome consigliato da Trevisani e Callegari

Matteo Pifferi Redattore 15 marzo - 14:59

Il futuro di Yann Sommer è già deciso: a fine anno il portiere svizzero lascerà l'Inter a parametro zero e, in quest'ottica, la società si sta già muovendo per cercare il sostituto.

Sono stati già fatti diversi nomi, da Vicario in primis fino a Caprile e Carnesecchi senza dimenticare anche profili dall'estero. A Sport Mediaset, hanno chiesto a Massimo Callegari e Riccardo Trevisani su chi dovrebbe puntare l'Inter per il post Sommer, se su Vicario, su Carnesecchi o Alisson, in uscita dal Liverpool.

"Marco Carnesecchi per distacco, Alisson ha qualche anno in più, Vicario viene da un periodo non positivo, tutta la vita Marco Carnesecchi", ha risposto Trevisani. Anche Callegari è d'accordo anche se propone l'alternativa: "Carnesecchi però costa tanto, Vicario per rapporto-qualità prezzo è probabilmente la soluzione migliore"