"I vertici danno ragione all'Inter ma sono due errori gravi, il secondo è molto grave", ammette Emiliano Viviano

Matteo Pifferi Redattore 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 14:38)

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Emiliano Viviano ha parlato così di Inter-Atalanta: "L'Inter ha perso un po' di sicurezza e un po' di smalto, al netto dei gravissimi errori arbitrali non è stata una buona prestazione. Prima di subire il gol dell'Atalanta, l'Inter aveva smesso di giocare e l'Atalanta si stava affacciando un po' troppo spesso nella metà campo avversaria, l'Inter non è sicuramente brillante ultimamente"

Blocco mentale o altro? — "Le partite sono difficili, abbiamo sempre dato tutto per scontato ma l'Inter, a parte gli scontri diretti, ha vinto con tutti. L'Atalanta è una buona squadra, all'Inter manca Lautaro che è il miglior giocatore della squadra, manca Calhanoglu, stanno pagando. Al netto di questo, senza gli errori arbitrali la partita l'avrebbe portata a casa"

Errori arbitrali — "Su Dumfries per me è fallo, ti spiego perché. Non vedo mai Sulemana nella disponibilità del pallone, si tratta di intensità e c'è anche un contatto basso. Forse Dumfries si lascia un po' andare ma Sulemana non ha la disponibilità del pallone e per me è fallo. L'episodio più grave è l'altro, faccio proprio fatica a comprendere la decisione, due decisioni del genere a distanza di un minuto. I vertici danno ragione all'Inter ma sono due errori gravi, il secondo è molto grave"

L'Inter sta pagando l'episodio Bastoni? — "Spero di no perché sarebbe una bassezza e una cosa della quale l'Inter non ne ha bisogno. Ci sono gli errori, ci sono per tutti, si lamenta chi li riceve ma penso che in una partita così, in un momento così, col VAR si possa avere un po' più di accuratezza"